Interview: Am Samstag kämpft der Pirmasenser Kevin Gremm bei den Junioren-Europameisterschaften in Dortmund um den Titel in der 82-Kilo-Klasse im griechisch-römischen Stil. Für den Bundesliga-Ringer des ASV Hüttigweiler ist es die zweite EM-Teilnahme nach 2018 in Mazedonien. Der amtierende Deutsche Junioren-Meister im 77-Kilo-Limit hat sich große Ziele gesetzt.

Herr Gremm, was spricht die Waage? Sie müssen ja abnehmen, um in der 82-Kilo-Klasse antreten zu können …

Seit Montag mache ich Gewicht. Ich gönne mir mittags