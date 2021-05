Anders als ihre Parteikollegen im Landkreis Südwestpfalz stimmen die Pirmasenser Grünen dem neuen Koalitionsvertrag des Landes zu. Beim Thema Windkraft liegen sie hingegen auf einer Wellenlänge.

Ein Koalitionsvertrag sei immer ein Kompromiss – im vorliegenden Falle einer zwischen drei Partnern, deren politische Ansichten und Ziele zum Teil extrem divergieren und die um die Vertragsinhalte hart gerungen hätten, stellen die Grünen des Kreisverbandes Pirmasens fest. Und nach ihrer Auffassung enthalte dieser Koalitionsvertrag „genügend grüne Handschrift“, um seiner Umsetzung zustimmen zu können. Die für die überfällige Verkehrswende notwendigen und wichtigen Aufgaben aus dem Verkehrsbereich seien nun in grüner Hand und das sei gut so, stellen sie fest – anders als ihre Kollegen im Landkreis, die heftig kritisierten, dass der Straßenbau nicht in grüne Hände gelegt worden sei.

In der Radwegeplanung gibt es aus der Sicht der Pirmasenser Politiker eine Reihe konkreter Einzelmaßnahmen, die den Radverkehr – auch im Pendlerbereich – voranbringen werden. Die Vernetzung des ÖPNV mit anderen Verkehrsträgern und die deutliche Erhöhung des Modal-Split (die Verteilung des Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel) seien erklärte Ziele. Die Entwicklung eines Landesnahverkehrsplans solle zügig betrieben werden.

Breite Zustimmung zu einzelnen Themen

Sie begrüßten ausdrücklich auch die geplanten Maßnahmen im Klima und Naturschutz, etwa die Ausweitung des Landesförderprogramms „Verringerung der CO2-Emissionen und Ressourcenschutz“ und die Stärkung der Energieberatung bei der Verbraucherzentrale. Die Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen bei Gewerbeneubauten und für neue Parkplatzflächen mit mindestens 50 Stellplätzen sei eine wichtige Regelung, der weitere im privaten Baubereich folgen müssten. Auch dem Ausbau von Förderprogrammen für Photovoltaikanlagen mit Solarspeicher und E-Ladestationen sowie deren Ausweitung auf Solaranlagen für Carports stimmten sie zu. Ebenso anderen Themen wie Tarifbindung, auskömmliche Mindestlöhne vor allem in Pflegeberufen, zur Kulturförderung, der Verbesserung sozialer Absicherungssysteme im Kulturbereich und der Absicht, das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen.

Zum Kompromiss gehört aus ihrer Sicht ebenfalls die Beschäftigung mit Windkraft im Pfälzerwald, die schließlich nur entlang von Autobahnen und Bahntrassen sowie auf vorbelasteten Konversionsflächen naturnah und unter Beteiligung der Kommunen, der Biosphärenreservatsverwaltung sowie in enger Abstimmung mit dem MAB-Komitee ermöglichen. Wenn man die Zukunft für die Kinder sichern wolle, müsse man gemeinsam Kompromisse machen und das „St. Florians-Prinzip“ endlich vergessen.