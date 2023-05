Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer nächstes Jahr auf der Internetplattform „Kulturlandschaft digital“ (Kuladig) rumstöbert, wird dort einen Rundgang zur Pirmasenser Industriegeschichte finden. Am Mittwoch kam die Leitung von Kuladig Rheinland-Pfalz in die Stadt, um erste Details vor Ort zu besprechen. Die Kuladig-Macher waren überrascht, was schon an Vorarbeit geleistet wurde.

Kuladig wurde vom Land Nordrhein-Westfalen entwickelt und Rheinland-Pfalz hat sich dort angedockt, um die Kulturschätze des Landes sowie großer und kleiner Kommunen digital aufzubereiten.