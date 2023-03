Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Geschäfte von Ex-Kanzler Gerhard Schröder mit russischen Staatsfirmen und dessen Nähe zu Wladimir Putin sorgen für Unmut an der Basis in Pirmasens. Namhafte Sozialdemokraten fordern den Rücktritt Schröders von seinen Ämtern in diesen Konzernen. Könnte es wegen Verwicklungen mit russischen Geheimdiensten vielleicht aber gar nicht möglich sein?

„Er muss sofort alle Geschäftsbeziehungen zu Russland beenden“, bringt es der SPD-Fraktionschef im Stadtrat, Sebastian Tilly auf den Punkt. Gerhard Schröder