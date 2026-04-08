Auf dem Waldfriedhof sowie auf den Friedhöfen der Ortsbezirke werden ab Montag, 13. April, die Grabsteine auf ihre Standfestigkeit geprüft. Dazu ist ein spezielles Messgerät im Einsatz, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Grabmale müssen laut gesetzlichen Bestimmungen einem Druck von 30 Kilogramm standhalten. Andernfalls werden sie mit einem Aufkleber versehen, der die Eigentümer der Gräber auffordert, mit dem Garten- und Friedhofsamt Kontakt aufzunehmen. Zudem werden die Besitzer von der Friedhofsverwaltung angeschrieben.