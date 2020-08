Ab Montag beginnt im Pirmasenser Plub die Wintersaison. Das Hallenbad hat dann montags von 12 Uhr und dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Hallenbad gelten bis auf weiteres die aufgrund der Pandemie verkürzten Öffnungszeiten und auch die besonderen Corona-Regeln. Im Hallenbad dürfen sich laut einer Mitteilung der Stadtwerke maximal 130 Badegäste zeitgleich aufhalten. Wer sich über die aktuellen Besucherzahlen informieren möchte, erhält telefonisch Auskunft an der Kasse unter der Rufnummer 06331/7250-0. Zudem müssen Schwimmer weiterhin ihre Kontaktdaten am Eingang hinterlassen. Um unnötige Wartezeiten an den Kassen zu vermeiden, empfiehlt Stadtwerke-Chef Christoph Dörr, sich bereits vorab das Formular auf der Internetseite des Plub herunterzuladen und fertig ausgefüllt mitzubringen. Die Formulare sind zudem an dem im Eingangsbereich aufgebauten Unterstand erhältlich.