Weil es seit Wochen nicht mehr richtig geregnet hat, sind die Förster beunruhigt. Das Pirmasenser Forstamt Westrich warnt ausdrücklich vor drohenden Feuern im Wald gewarnt. 2019 gab es im Bereich des Forstamts den bisher letzten Waldbrand. Ein Areal von 5000 Quadratmetern Wald bei Höheischweiler stand damals in Flammen.

In der oberen Waldbodenschicht herrsche nun nach zwei Dürrejahren in Folge schon wieder akuter Wassermangel. Dazu komme ein hoher Anteil an abgestorbenen, trockenen Baumteilen, die Stürme und Borkenkäfer in den vergangenen Monaten hinterlassen haben, heißt es seitens des Forstamts. Der Deutsche Wetterdienst weise für die Region jetzt schon die dritthöchste Waldbrand-Gefahrenstufe aus.

Neben dem Vermeiden von Brandgefahren hofft die Forstverwaltung auf die Mithilfe der Bevölkerung beim Melden von Bränden. „Jede, auch kleinere Rauchentwicklung außerhalb von Wohngebieten sollte über den Notruf 112 (Feuerwehr) oder 110 (Polizei) gemeldet werden“, appelliert der zuständige Förster Dieter Müller. Die Angabe der im Wald beschilderten Rettungspunkte erleichtere die Brandbekämpfung.