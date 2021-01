Die Pirmasenser Foodsharer-Gruppe hat derzeit viel zu tun, weil die Pirmasenser Tafel wegen der Corona-Krise bis auf weiteres pausiert.

Aktuell seien die Foodsharer, zu deutsch „Lebensmittelteiler“, an allen Werktagen in Einkaufsmärkten und Bäckereien unterwegs, um nicht verkaufte Lebensmittel vor der Biotonne zu retten, wie Birgit Neuhs, eine der 60 Foodsharer in Pirmasens und Umgebung berichtet.

In normalen Zeiten, wenn die Tafel dienstags und donnerstags Lebensmittel abholt und an Bedürftige verteilt, sind die Foodsharer nur montags, mittwochs, freitags und samstags aktiv. Das derzeit volle Programm für die Foodsharer werde auf jeden Fall reduziert, wenn die Tafel ihren Betrieb wieder aufnimmt, betont Neuhs. „Wir sind ja keine Konkurrenz zur Tafel und wollen denen nichts wegnehmen“, versichert die Foodsharing-Aktivistin.

Probleme, die zusätzlichen Lebensmittel loszuwerden, gebe es nicht, meint Neuhs. Sie selbst verteilt die meisten Lebensmittel an eine betreute Wohngemeinschaft, das Haus Meinberg sowie Senioren. Aktuell gebe es deutlich weniger Obst und Gemüse, das in den Einkaufsmärkten weggeworfen werde, was Neuhs auf die Ankündigung von Grenzkontrollen in Richtung Spanien zurückführt und eventuellen Lieferengpässen für diese Art von Lebensmitteln. Den Rückgang wertet Neuhs jedoch nicht negativ. „Es ist gut, wenn weniger weggeworfen wird und die Märkte alles verkaufen können.“ Gestiegen sei hingegen die Menge an Backwaren und hier vor allem Baguettes.

Wer bei den Foodsharern mitmachen will oder Bedarf an kostenlosen Lebensmitteln hat, kann sich bei Birgit Neuhs unter 0170/3465578 melden.