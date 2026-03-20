Zum fünften Mal innerhalb der vergangenen sechs Monate hat laut Polizei ein Autofahrer Nägel unter den Reifen seines Firmenwagens vorgefunden. Nun hat sich der Fahrzeughalter, der seinen Wagen ordnungsgemäß in der Rembrandtstraße parkt, bei der Polizei gemeldet. Zuletzt ist es seinen Angaben nach am Dienstag, 17. März, zu solch einem Vorfall gekommen. Die Nägel würden gezielt so platziert, dass sie sich beim Anfahren in den Reifen bohren.

So entsteht nicht nur der Sachschaden, es gibt auch erhebliche Sicherheitsrisiken für den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer, sagt die Polizei. Deswegen bitte sie Anwohner und Passanten, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.