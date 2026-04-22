Eine Studie zur politischen Orientierung von Hochbegabten sorgt bundesweit für Aufmerksamkeit. Teile der Studie wurden in Pirmasens von Psychologe Maximilian Krolo verfasst.

Bundesweit erscheinende Tageszeitungen und Magazine fanden vor allem das Ergebnis zu männlichen Hochbegabten und deren weniger ausgeprägtem Konservativismus hochinteressant. Während hochbegabte Frauen ähnlich oft konservativen Meinungen zugeneigt waren wie ihre weniger intelligenten Geschlechtsgenossinnen war bei den hochbegabten Männern klar feststellbar, dass diese seltener konservativen Ideen anhängen als weniger intelligente Männer.

Autoren der Studie sind Jörn Sparfeldt, ausgestattet mit einer Professur für Diagnostik, Beratung, Intervention an der Universität des Saarlandes, und der Pirmasenser Maximilian Krolo. Der 28-jährige Krolo arbeitet seit 2022 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Saarbrücken. Hauptsächlich mache er dort Intelligenzforschung, erzählt er. Viel Arbeit könne er im Homeoffice von Pirmasens aus erledigen. Obwohl er in der Intelligenzforschung tätig ist und viel mit Intelligenztests arbeite, habe er selbst noch nie einen solchen gemacht, verrät er. An der Intelligenzforschung begeistere ihn, dass sie sehr gut messbar sei.

„Multidimensional politisch befragt“

7000 Kinder hatten im Jahr 1987 im Rahmen des sogenannten Marburger Hochbegabtenprojekts Intelligenztests gemacht. Zu einer Zeit, als Krolo noch nicht geboren war. Als hochbegabt galt damals jeder mit einem Intelligenzquotienten von mehr als 130. Der Pirmasenser nutzt nun die Daten von damals. 107 der dereinst als hochbegabt eingestufte Teilnehmer habe er für die neue Studie kontaktiert. „Das war viel Arbeit. Ich musste den Leuten oft nachtelefonieren“, sagt er. Etwa drei Viertel der 107 Hochbegabten haben wieder mitgemacht. Krolo und Sparfeldt suchten 107 normal intelligente Teilnehmer als Vergleichsgruppe. Alle wurden „multidimensional politisch befragt“. Bei den Fragen ging es um Politikwissenschaft. So wollten Krolo und Sparfeldt feststellen, wer konservativen Idealen mehr nachhängt.

Dass die hochbegabten Männer laut Studie weniger konservativ sind als weniger begabte, kann sich Krolo nur dadurch erklären, dass intelligente Menschen offener für andere Ideen seien und die intellektuellen Möglichkeiten hätten, neue Ideen besser nachzuvollziehen. Warum ein solches Ergebnis bei den Frauen nicht zu beobachten war, kann Krolo nicht beantworten. „Wir haben da keine schlüssige Theorie“, zeigt sich der Intelligenzforscher ratlos. Er vermutet allerdings, dass Männer vielleicht ein höheres Interesse an Politik haben. Interessant war für ihn, dass keiner der hochbegabten Teilnehmer einer extremistischen Richtung anhing. Damit sei auch die durch das Gebaren von Elon Musk geborene Theorie eines Zusammenhangs zwischen Hochbegabung und extremistischen Denkweisen widerlegt worden.

Anfrage aus Kroatien

Das große mediale Echo auf die jüngste Studie hat Krolo ermutigt, in dieser Forschungsrichtung weiterzumachen. Eine neue Studie könnte sich beispielsweise um Politikinteresse und Parteipräferenz drehen. Für ihn sei jedoch derzeit noch offen, ob er dauerhaft in der Intelligenzforschung bleiben will. Nach seiner Promotion werde er vielleicht in die Wirtschaft gehen. Dort seien Psychologen für statistische Analysen gefragt. Die Wissenschaft reize ihn aber ebenso, gibt Krolo sich derzeit noch unentschlossen.

Besonders überrascht habe ihn die Anfrage einer großen kroatischen Zeitung wegen seiner Studie. Sein Name stamme aus Kroatien, was die Zeitungsmacher dann so spannend fanden, dass sie einen großen Artikel dazu veröffentlichten.