Im Kampf gegen die Folgen der Hochwasserkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz sind die Pirmasenser Feuerwehrleute an vorderster Front im Einsatz. Die Stadtverwaltung hat auf Anfrage mitgeteilt, dass die Helfer in Ahrbrück (Landkreis Ahrweiler) eingesetzt werden. Dort unterstützten sie die Evakuierung eines Altenheimes sowie die Polizei bei der Bergung von Leichen. Die Einsatzkräfte hätten zurückgemeldet, dass die Lage vor Ort sehr unübersichtlich sei, sagt Pressesprecher Maximilian Zwick. Die Infrastruktur sei zu großen Teilen zerstört, Straßen und Wege seien noch nicht wieder passierbar, die (mobile) Telefonverbindung zusammengebrochen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hatte als koordinierende Kraft innerhalb des Krisenstabes der Landesregierung am Donnerstag die Feuerwehr Pirmasens kurzfristig um Unterstützung bei einem überörtlichen Einsatz gebeten. Daraufhin rückten 15 Pirmasenser Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen und zwei Anhänger aus in Richtung Landesnorden.