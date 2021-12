Sven Knieriemen aus Pirmasens ist 40 Jahre, Physiotherapeut und 178 Kilogramm schwer: In der Fernsehsendung „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ will er deshalb gegen seine Kilos kämpfen. Der RHEINPFALZ hat er gesagt, dass er schon lange übergewichtig sei und nun die Reißlinie ziehen wolle. Er habe dabei vor allem seine Gesundheit im Blick.

Info



Der erste Teil der Sendung „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ wird am 2. Januar um 17.30 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt. Insgesamt treten 20 Teilnehmer an, die in dem Abnehm-Camp auf Naxos abspecken wollen.