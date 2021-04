Der Pirmasenser Einzelhandel will zusammen mit den Neustart nach dem Lockdown ein Gutscheinsystem für lokalen Einkauf an den Start bringen. „Keep local“ nennt sich das System, bei dem vor Ort an vielen Stellen in der Stadt Gutscheine im Wert von 10 bis 100 Euro gekauft werden können, die anschließend bei verschiedenen Geschäften und Dienstleistern wie Friseuren oder auch Restaurants eingelöst werden können. Allerdings nur in Pirmasens.

44-Euro-Gutschein für Steuersparer

Für findige Steuersparer gibt es den 44-Euro-Gutschein. Das ist die Freigrenze für Boni, die ein Arbeitgeber seinem Mitarbeiter ohne Steuern und Sozialabgaben pro Monat schenken darf. Start für das System soll Mitte Mai sein. Noch in diesem Jahr sollten über 100 Geschäfte, Dienstleister und Gastronomen mitmachen, so die Zielmarke des Marketingvereins, der sich für das System des saarländischen Anbieters „Keep local“ entschieden hat, bei dem der Händler über eine Handy-App abrechnet.