Traumhaftes Frühlingswetter prägt die 13. Pirmasenser „Dynamikum Winter Open“. Ein dreifacher deutscher Meister spielt drei grandiose Runden im Strecktalpark.

Kreuz und quer durchs Pirmasenser Strecktal sausten am Samstag die Scheiben. Bei den 13. „Dynamikum Winter Open“ trafen sich Disc-Golf-Spieler aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern und nahmen die gelben Fangkörbe ins Visier. Mit dabei: einer der besten deutschen Disc-Golfer.

Die äußeren Bedingungen waren bestens. „Eigentlich hätte man das diesmal ,Frühling Open’ nennen müssen“, sinnierte Turnierdirektor Moritz Rößler angesichts des strahlenden Sonnenscheins bei Temperaturen an der 20-Grad-Grenze. „Wir haben in der Vergangenheit auch schon im Schnee geworfen und konnten uns an den matschigen Hängen kaum auf den Beinen halten. Einer hat sich im Scherz beschwert und gemeint, wir müssten das Turnier dieses Mal absagen, das seien doch keine Winter Open.“ Dieses Mal war das Geläuf weitgehend abgetrocknet.

Effizienter Hemmer

Unter den 52 Teilnehmern in Altersklassen von den Junioren 18 bis zu den Masters 70 fand sich mit Dominik Hemmer nur ein Lokalmatador. Über Platz zwei in der mit 15 Teilnehmern besetzten Master-40-Division freute sich der 44-jährige Lehrer nach Abschluss von drei Runden à 13 Bahnen. „Die Kosten-Nutzen-Rechnung war wie immer bei mir sehr gut. Mit sehr wenig Aufwand habe ich das Maximum herausgeholt“, kommentierte er sein Gesamtergebnis von zwölf unter Par.

Dominik Hemmer visiert die andere Talseite an Foto: Martin Seebald

Den Vogel schoss ein Mann ab, der schon dreimal deutscher Meister und Europameisterschaftsfünfter in der Masters-50-Klasse war: Lucca Seipenbusch aus Höringen. Der Kinderarzt, dieses Jahr Kapitän des Masters-Nationalteams bei der WM in Litauen, warf drei 30er-Runden und beendete das Turnier mit überragenden 27 unter Par – ein Ergebnis, das sich in den Statistiken der „Dynamikum Winter Open“ kein zweites Mal findet. Dabei leistete er sich keinen einzigen Ausrutscher. Nur Open-Division-Sieger Jonas Beck konnte ebenfalls eine Runde mit 30 Würfen abschließen.