Chancenlos waren die Pfalzliga-Damen des TC Rot-Weiss Pirmasens bei Tabellenführer Park TC KL-Siegelbach. Nicht einen Satz konnten die sechs leicht ersatzgeschwächt angetretenen Pirmasenserinnen gewinnen und mussten sich mit 0:9 geschlagen geben.

„Meine Gegnerin hatte Leistungsklasse 1. Da war es für mich unmöglich, etwas zu holen“, erklärte Sophie Volberg, selbst Leistungsklasse 11, nach ihrer Höchststrafe (0:6, 0:6) im Einzel an Position eins gegen die Belgierin Tiffany Mylonas.

Verzichten mussten die Damen aus der Schuhstadt auf Thanh-Thanh Nguyen und Nadine Helmdach. „Mit den beiden hätten wir vielleicht mal ein Einzel gewinnen können, aber unter dem Strich hätte das auch nichts geändert“, meinte Vorberg. So schnupperte lediglich Laura Kamphues am Sieg, hatte auch Satzball im zweiten Durchgang, verlor aber dennoch etwas unglücklich 5:7, 5:7.

Am Freitag werden Doppel nachgeholt

Auch in den Doppeln waren die Pirmasenserinnen deutlich unterlegen. Das soll am Freitag anders werden, wenn die Doppel aus der beim Stand von 3:3 unterbrochenen Partie gegen den TC Schifferstadt ab 18.30 Uhr in Pirmasens nachgeholt werden. „Gewinnen wir zwei der drei Begegnungen, hätten wir den Ligaverbleib so gut wie sicher“, hofft Volberg.

So spielten sie





Park TC KL-Siegelbach - TC Rot-Weiss Pirmasens 9:0 (18:0, 113:33): Tiffany Mylonas - Sophie Volberg 6:0, 6:0; Emily Lascheck - Constanze Fuhrmann 6:0, 6:1; Esther Stridde - Lisa Pfirrmann 6:3, 6:3; Nicole Halfmann - Joana Weis 6:3, 6:1; Angela Banf - Laura Kamphues 7:5, 7:5; Elena Kunze - Lilly Riehmer 7:5, 6:1; Mylonas/Kunze - Volberg/Kamphues 6:0, 6:1; Banf/Lascheck - Pfirrmann/Weis 6:1, 6:0; Stridde/Halfmann - Fuhrmann/Riehmer 6:2, 6:2.