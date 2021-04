Sind Tennisclubs Gewinner der Corona-Krise, weil diese Distanzsportart im Gegensatz zu fast allen anderen Sportarten schon Mitte April wieder ausgeübt werden durfte. In gewisser Weise schon, sagt Jörg Pfister, der Jugendwart des TC Rot-Weiß Pirmasens.

„Wir haben in der Corona-Zeit etwa zehn Kinder neu dazubekommen, und das liegt auch daran, dass man Tennis schon relativ früh wieder spielen durfte“, merkt Pfister an. Die Rot-Weißen bemühen sich sehr um Nachwuchs, der Förderverein übernehme die Kosten eines „Zusatztrainings für fünf, sechs Talente“.

Fast an Kapazitätsgrenze

Auch der TC Erlenbrunn verzeichnet Zuwachs – in allen Altersklassen. „Wir verzeichnen seit Jahresbeginn etwa 30 neue Mitglieder und nähern uns jetzt mit fast 200 Mitgliedern bei vier Freiplätzen der Kapazitätsgrenze, wobei es aktuell dank unseres Online-Platzbuchungssystems und der Bereitschaft vieler, aus einem Einzel ein Doppel zu machen, noch keine Probleme gibt“, berichtet die TCE-Vorsitzende Jasmin Preißer. Der Zulauf habe ihrer Ansicht nach „nichts mit Corona zu tun“. Preißer: „Die Leute suchen sich Tennis aus, weil sie diese Sportart wollen und nicht, weil sie gerade nicht Fußball spielen dürfen.“ Und trotz Covid-19 plant der TCE fest mit den Erlenbrunn Open vom 20. bis 26. Juli. Das größte Turnier der Südwestpfalz ist im Einzel und im Doppel in allen Erwachsenen-Altersklassen ausgeschrieben.

Zwei U10-Teams

Zurück ans Haseneck zu den Kindern des TC Rot-Weiß, der bei der U10 gleich zwei Teams im Wettbewerb hat. „Die beiden Mannschaften sind in etwa gleich stark“, weiß Pfister. In dieser Altersklasse wird schon auf dem ganzen Feld gespielt, allerdings beginnt jeder Satz beim Stand von 2:2, damit die Matches für die Kleinen nicht so lange dauern. Außerdem ist das Sprungverhalten des Balls um 25 Prozent reduziert. Am vergangenen Wochenende gewann Rot-Weiß II sein Heimspiel gegen den TV Pfortz-Maximiliansau mit 14:0 und ist damit neuer Tabellenführer in der B-Klasse.

Kleineres Feld

Bei der U9 ist das Feld um zwei Meter verkürzt und das Sprungverhalten des Balls um 50 Prozent reduziert. Pfister: „Ob es bei der U9 in diesem besonderen Jahr eine Mannschaftsrunde gibt, ist noch offen. Wenn ja, sind wir dabei.“