Der Kreisparteitag der CDU Pirmasens hat am Dienstagabend Florian Bilic als Kandidat für die Bundestagswahl im kommenden Jahr benannt. Für den 26-jährigen Bilic stimmten 42 Delegierte (bei zwei Neinstimmen und einer Enthaltung). Außer Bilic bewerben sich für die CDU im Bundestagswahlkreis Pirmasens noch Dirk Palm aus Hermersberg, Patrick Berberich aus Bann und Simon Noll aus Zweibrücken. Die Entscheidung, wen die Union ins Rennen schickt, fällt bei der Wahlkreiskonferenz am 7. November in der Pirmasenser Festhalle.