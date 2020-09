Wenn es nach dem Willen der CDU im Stadtrat ginge, dann gäbe es dieses Jahr noch vier verkaufsoffene Sonntage in Pirmasens. Nun will sie die Landesregierung mit einer Resolution dazu bringen, die notwendigen Rechtsgrundlagen zu schaffen. Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Verordnungen und Einschränkungen hätten dazu geführt, dass rechtssicher seit März keine verkaufsoffenen Sonntage in Pirmasens genehmigt werden konnten, heißt es in der Resolution, über die der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung entscheiden muss. Der innerstädtische Einzelhandel sei aber existenziell auf solche absatzfördernden Maßnahmen angewiesen. Sonst drohe ein „weiteres Ausbluten des ohnehin schon geschwächten Handels“. Die Landesregierung soll nun die im Ladenöffnungsgesetz geforderte Notwendigkeit, dass verkaufsoffene Sonntage nur in Verbindung mit einem traditionellen Fest stattfinden dürfen, im zweiten Halbjahr aussetzen und so verfassungskonform mit der Rechtsauffassung des Bundesverwaltungsgerichts, die Koppelung eines Festes mit verkaufsoffenen Sonntagen aufzuheben. Die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2020 solle damit nicht erhöht werden, sondern auf vier Sonntage begrenzt bleiben. Auch die Öffnungszeit von 13 bis 18 Uhr solle bestehen bleiben. Die CDU-Landtagsfraktion hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes eingereicht. Allerdings ist dafür keine politische Mehrheit in Sicht.