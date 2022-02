Teuer wird der Umbau aller 195 Pirmasenser Bushaltestellen, um den Kriterien der Barrierefreiheit genügen zu können. Die ersten 18 Haltestellen sollen in diesem Jahr angegangen werden, kündigte Bürgermeister Michael Maas am Montag im Stadtrat an.

Bisher gibt es nur fünf Haltestellen in der Stadt, die so vorbildlich wie diese bei PS-Patio mit Spezialbelag für Blinde, Hochbord und Wartehäuschen ausgestattet sind. Die jetzt anstehenden 18 Haltestellen finden sich vor Seniorenheimen und bei Einkaufsmärkten. 425.000 Euro hatte die Stadt für den Umbau geschätzt. Das einzige Angebot der Pirmasenser Firma Peter Gross lautet jedoch auf 631.000 Euro, was einem Betrag von 35.000 Euro pro Haltestelle entspricht. Gefördert wird der Umbau vom Land mit 85 Prozent. Bis alle 195 Haltestellen letztendlich barrierefrei umgebaut wurden, werden also Kosten von 6,65 Millionen Euro anfallen. Bei einer Förderung von 85 Prozent bleiben am Stadtsäckel noch 997.000 Euro hängen.