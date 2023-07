Der Pirmasenser Slalomkanute Simon Schiel hat beim European Canoe Association Cup (ECA-Cup) im slowenischen Solkan in der Altersklasse U18 zweimal das Finale der besten 30 erreicht.

Am ersten Tag kassierte er nach souveränem Qualifikationslauf im Finale 50 Strafsekunden, da er ein Tor nicht regelkonform befahren hatte („halber Kopf“ im Tor). Somit landete er nur auf Rang 28 unter 40 Startern – sein bisher schlechtestes Ergebnis bei einem ECA-Cup-Rennen. Am zweiten Tag steigerte er sich deutlich und kam auf den 14. Platz. Sein jüngerer Bruder David verpasste an Tag eins bei der U16 das Finale durch einen Fehler, der ihn dazu zwang, ein Tor neu anzufahren. Am Folgetag schaffte er es auf Rang 18 unter 75 Startern. Am nächsten Wochenende steigt im tschechischen Roudnice das letzte Rennen im ECA-Cup 2023.