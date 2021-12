Ohne Veranstaltungen kommt kein frisches Geld in die Vereinskasse. Das soll sich ändern. Der Bouleverein Pirmasens hat sich um die Ausrichtung der deutschen Meisterschaft im Jahr 2023 beworben.

„Unser Ziel ist es, 2023 die deutschen Meisterschaften auszurichten.“ Dies sagt Günter Weinschenk, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des Boulevereins Pirmasens. Schließlich sei der Bouleverein, „der aktivste Verein in der Stadt“.

Auch in Corona-Zeiten trainieren die Männer und Frauen des über 50 Mitglieder zählenden Vereins sehr fleißig. Begünstigt wird dies dadurch, dass Boule in der Regel unter freiem Himmel gespielt wird. Dadurch sind die Beschränkungen durch Corona-Regeln nicht so restriktiv, wie sie dies bei Indoorsportarten sind und waren.

48 Mannschaften spielen gleichzeitig

Auf dem Gelände des Hugo-Ball-Gymnasiums könnten gleichzeitig 48 Mannschaften die Kugeln werfen. „Im Moment sind wir allerdings meist nur um die zehn“, schränkt Weinschenk ein. Die widrigen Witterungsbedingungen verhageln manchem Boulefreund den Spaß an dem aus Frankreich importierten Sport. Auch stehen in dieser dunklen Jahreszeit nicht alle Spielfelder zur Verfügung, weil das Licht fehlt.

Doch Weinschenk hofft auf „zwei, drei weitere Strahler“, die auch mit Unterstützung der Schulleitung in nächster Zeit noch installiert werden sollen. „Dies käme auch den abendlichen Veranstaltungen des Gymnasiums entgegen“, weiß Weinschenk.

Spezialbälle für die Gymnastikhalle

Auf den Luxus, Bälle unterm Dach zu werfen, verzichtet der Pirmasenser Bouleverein aktuell, eben wegen der Corona-Pandemie. Gäbe es diese nicht, würden die Mitglieder des Boulevereins in der Gymnastikhalle des Hugo-Ball-Gymnasiums ihrem Sport nachgehen. Dazu wurden bereits Hallenbälle angeschafft. „Da gibt es Kugeln, die eher Stoffsäcke sind. Diese werden im Amateurbereich genutzt. Die professionelleren Bälle sind mit Sand gefüllte Gummibälle“, lässt Weinschenk wissen. „Wir leiden eben auch“, sagt er. Dabei hat er den durch Corona zurückgefahrenen Trainingsbetrieb und die fehlenden Wettbewerbe im Sinn.

Immerhin hat die erste der drei Pirmasenser Mannschaften 2018 den Aufstieg in die Regionalliga (dritthöchste Klasse) geschafft und sich auf Anhieb mit dem Erreichen des dritten Platzes (unter acht Vereinen) etabliert. Weinschenk, dessen Sohn Markus die sportlichen Belange im Verein regelt, sagt: „Das war ein sehr großer Erfolg. Wir haben gesehen, dass wir mithalten können.“

Pflichtausgaben laufen weiter

Der Pirmasenser Bouleverein ist in ganz Deutschland unterwegs. So nahmen Spieler des Vereins am größten Bouleturnier Deutschlands in Travemünde teil. Und der Klub pflegt die Freundschaft mit einem Bouleverein aus Singen.

Sorgen macht sich der Kassierer des 1999 gegründeten Vereins um die Finanzen, denn ohne Veranstaltungen kommt kein Geld in die Kasse. „Und die Pflichtausgaben, wie etwa für die Versicherungen, laufen weiter.“ Das sei auch ein Grund gewesen, sich für die Austragung der deutschen Meisterschaft zu bewerben. „Der Entschluss fiel bei uns erst vor 14 Tagen“, erklärt Weinschenk.