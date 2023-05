Am Wochenende wurden im österreichischen Lofer die ersten beiden Rennen zum Deutschland-Cup im Kanuslalom ausgetragen. Mit dabei: Britta Jung aus Höheischweiler sowie die beiden Pirmasenser Brüder David und Simon Schiel.

Der Deutschland-Cup wird in fünf Rennen an drei Orten ausgefahren und bildet die Rangliste der besten deutschen Slalomkanuten. Zwei Altersklassen gibt es: U18 und Erwachsene. Britta Jung gehörte mit ihren 14 Jahren zu den jüngsten Teilnehmerinnen. Die Naturwildwasserstrecke auf der Saalach hatte durch vorangegangene starke Regenfälle einen hohen Wasserstand.

Am Freitag, dem ersten Wettkampftag, stieg Britta Jung bei der U18 in ihren Kajak-Einer. Die Schülerin des Immanuel-Kant-Gymnasiums Pirmasens hatte mit dem hohen Wasserstand und der langen Strecke zu kämpfen, landete am Ende dennoch auf Platz 15 unter 32 Starterinnen. Am Samstag lag die Wettkampfstrecke der jungen Sportlerin mehr, und sie fuhr auf Platz 13 vor.

David Schiel gekentert

Der 15-jährige David Schiel kenterte im freien Training. „Schulter verletzt, Boot in der Teufelsschlucht komplett zerstört“, berichtet sein Vater Christoph Schiel und fügt hinzu: „Daher an beiden Wettkampftagen keine guten Läufe in einem Ersatzboot (K1). Auch im Einer-Canadier (C1) auf dem anspruchsvollen Wildwasser ein ,Schwimmer’ – er war dann schon etwas frustriert.“

Der zwei Jahre ältere Simon Schiel habe an beiden Tagen jeweils einen Toplauf im B-Finale gezeigt, in der Qualifikation sei er jedoch nicht konzentriert genug gewesen.