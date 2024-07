Die Billardfreunde Fehrbach freuen sich als Ausrichter eines Dreiband-Bundespokal-Turniers ab Freitag auf 13 Spieler aus ganz Deutschland. Zu den Favoriten zählt auch ein Pirmasenser mit Bundesliga-Erfahrung. Gespielt wird bis Sonntag.

Für den Verein ist es die erste Veranstaltung dieser Art, wie Organisator Thomas Helfrich mitteilt. Aber die Fehrbacher haben schon jetzt im Sinn, dieses Turnier im jährlichen Turnus weiterzuführen.

Nach der kurzen Begrüßung mit dem Fehrbacher Ortsvorsteher Christian Mühlbauer (CDU) am Freitag um 15.30 Uhr werden die 13 Spieler in zwei Vierer- und eine Fünfergruppe gelost. Danach rollen in der Vorrunde ab 16 Uhr und bis voraussichtlich etwa 20 Uhr die Kugeln über den grünen Stoff. Am Samstag wird von 9.30 Uhr bis maximal 21 Uhr gespielt, ehe die Viertelfinal-Begegnungen feststehen werden. Mit diesen startet der Sonntag um 9.30 Uhr. Die Halbfinals beginnen um 11.30 Uhr, das Finale steigt ab 13.30 Uhr.

Drei Fehrbacher dabei

Neben den drei Fehrbachern Georges Cheret, Rolf Göhmann und Franz Lanz, denen aber eigentlich nur Außenseiterchancen zugerechnet werden, ist mit dem für den BC Großrosseln startenden Pirmasenser Joachim Bohrer auch ein Spieler mit Bundesliga-Erfahrung dabei, der zu den Mitfavoriten zu zählen ist.

Die Siegerehrung soll am Sonntag nach dem Finalspiel gegen 15.30 Uhr erfolgen.