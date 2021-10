Das Buch „Gesichter des Krieges“ des Heidelbergers Stefan Sauer, das dieser in Zusammenarbeit mit dem Fotojournalisten Wolfgang Steche verfasst hat, ist das Ergebnis einer historischen Spurensuche: Anhand von Briefen, Fotos und Wehrmachtsakten wird in diesem Buch die Einsatzgeschichte des Maschinengewehr-Bataillons 10 (abgekürzt: M10) aus Pirmasens und dessen Angehörigen rekonstruiert. Am Donnerstag, 21. Oktober, wird das Buch auf der Buchmesse in Frankfurt in Form eines etwa 30-minütigen Interviews vorgestellt. Stefan Sauer ist vor Ort. Die Vorstellung des Buchs findet ab 12.30 Uhr in Halle 3.0 am Stand C14 statt. „Gesichter des Krieges“ soll den Leserinnen und Lesern eine andere Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg bieten, als Gesamtdarstellungen oder wissenschaftliche Spezialstudien es tun. Die Briefe und Fotografien gewähren Einblicke in das Innenleben einer Gruppe von Männern.