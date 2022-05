Das Hugo-Ball-Gymnasium Pirmasens steht im Halbfinale der Rheinhessen-Pfalz-Meisterschaft im Schulfußball für die Jahrgänge 2008 bis 2010 (Wettkampf III).

Der Pirmasenser Stadtmeister gewann das Turnier der westpfälzischen Schulfußball-Bezirksmeister im „Sportpark Rote Teufel“ auf dem Fröhnerhof mit optimalen neun Punkten. Bei den drei Siegen gegen die IGS Thaleischweiler-Fröschen (1:0), die Realschule plus Kaiserslautern (2:0) und gegen Landstuhl (2:0) erzielte Luca Franzreb, der erst am vergangenen Wochenende für den FK Pirmasens dreimal in der C-Junioren-Verbandsliga getroffen hatte, fünf der sechs Tore. Außerdem war Noah Siegle einmal erfolgreich.