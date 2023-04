Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verdient mit 2:1 (1:0) hat der FK Pirmasens das leidenschaftlich geführte Saar-Pfalz-Derby der U19-Fußball-Regionalliga gegen den FC Homburg gewonnen. Beide Teams gingen ein hohes Tempo. Bei ständig wechselnden Strafraumszenen kam nie Langeweile auf.

Die Pirmasenser A-Junioren gingen vor 150 Zuschauern im Framas-Stadion bereits in der sechsten Minute in Führung: Ecke Francis Sesay, schulmäßiger Kopfball Tom Dahler in den Torwinkel,