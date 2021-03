Pirmasens wird keine Modellregion für vorsichtige Öffnungen im Land, denn die Stadt erfüllt nicht die Voraussetzungen dafür. Teilnehmen dürfen nur Kommunen, die zum Zeitpunkt der Auswahl eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 haben. Davon ist Pirmasens weit entfernt. OB Markus Zwick will das nicht akzeptieren, obwohl sich der Inzidenzwert der Stadt seit Mitte März um die 100er-Marke bewegt – also doppelt so hoch. Am Donnerstag lag Pirmasens bei knapp 137. Der Kreis hat eine Inzidenz von 100, in Zweibrücken liegt sie bei 32.

In den Modellregionen sollen Konzepte für Öffnungsstrategien in der Corona-Pandemien erprobt werden. Zwick fordert die Landesregierung laut einer Pressemitteilung der Stadt auf, die Öffnungen im ganzen Bundesland zu ermöglichen – so wie es das Saarland nach Ostern machen will. Saarlandweit liegt die Inzidenz derzeit bei etwa 70. Eine Kombination aus Schnelltests und Lockerungen soll mehr gesellschaftliches Leben ermöglichen. Das würde, so Zwick, auch in Rheinland-Pfalz „Handel, Gastronomie und Kultur eine wichtige Perspektive aufzeigen und verlässliche Planungen ermöglichen“.

Testergebnis digital

Zudem hat das saarländische Oberverwaltungsgericht am 10. März einen Teil der Corona-Beschränkungen für den Einzelhandel im Bundesland ausgesetzt. Auch das soll Rheinland-Pfalz nach Ansicht des OB übernehmen: Eine flächendeckende Öffnung des Einzelhandels habe im Nachbarland bisher nicht zu stark steigenden Infektionszahlen geführt.

Pirmasens wolle derweil seine Schnelltest-Kapazitäten ausbauen: Die weitere Test-Station in der Fußgängerzone könne jederzeit in Betrieb gehen. Dort könne man sich anlasslos und ohne Termin testen lassen. Die Stadt prüfe, wie die Bescheinigung über das Ergebnis unkompliziert und digital ausgestellt werden kann.

43 neue Corona-Fälle

Das Gesundheitsamt hat für Donnerstag 43 weitere Corona-Fälle gemeldet, 17 davon in Pirmasens und einer in Zweibrücken. In allen Verbandsgemeinden gibt es neue Fälle: Dahner Felsenland (5), Hauenstein (2), Pirmasens-Land (4), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (5), Waldfischbach-Burgalben (4) und Zweibrücken-Land (4).

17 Personen befanden sich bereits in Quarantäne, als sie ihr Testergebnis erhielten. Betroffen sind erneut Einrichtungen für Kinder: Ein Schüler der IGS Thaleischweiler-Fröschen und zwei Kinder der Kita Rappelkiste in Fehrbach haben sich angesteckt. Die Hygienemaßnahmen seien in beiden Einrichtungen ausreichend und müssten nicht verschärft werden, so der Kreis.