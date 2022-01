Die Stadt Pirmasens wurde als eine der 170 „Host Towns“ und damit als Gastgeber für Teilnehmer der Special Olympics World Games 2023 ausgewählt – unter bundesweit 228 Bewerbungen. Die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, die größte inklusive Sport-Veranstaltung, finden vom 17. bis 24. Juni 2023 in Berlin und zum ersten Mal in Deutschland statt. An den Wettkämpfen in 26 Sportarten nehmen voraussichtlich rund 7000 Athleten aus aller Welt teil. Pirmasens empfängt vom 11. bis 14. Juni 2023 „sein“ Athleten-Team samt Familienmitgliedern und stimmt alle mit einem vielseitigen Programm auf die Spiele ein. Geplant sind der Besuch von Sehenswürdigkeiten, Ausflüge und gemeinsame Sport-Aktivitäten, etwa mit den örtlichen Schulen. Ein besonderer Höhepunkt wird laut Stadt das Special Olympics-Feuer in Pirmasens sein.