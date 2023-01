Pirmasens präsentiert sich in Stuttgart auf der internationalen Reisemesse Caravan, Mobile Freizeit, Touristik (CMT). Die Messe beginnt am Samstag und die Stadt wirbt dort mit Aktiv-Angeboten um Urlauber.

Wandern und Radfahren steht bei Touristen hoch im Kurs. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend zum Urlaub in Deutschland verstärkt. Auf der Reisemesse CMT in Stuttgart können sich Interessierte am Gemeinschaftsstand der Pfalztouristik in Halle 6 sowie bei der Südwestpfalz-Touristik in Halle 9 über die drei zertifizierten Premiumwanderwege Teufelspfad, Felsenwald und Hexenklamm informieren. Ein weiteres Thema ist der grenzüberschreitende Radweg durch den Pfälzerwald ins Bitscher Land. Besucher erfahren außerdem Wissenswertes über das Programm im Dynamikum, dem einzigen Science-Center in Rheinland-Pfalz, sowie über die Übernachtungsangebote, darunter auch die City-Star-Jugendherberge im Herzen der Pirmasenser Innenstadt.

Die CMT gilt als weltweit größte Publikumsmesse für Freizeit und Touristik. In zehn Ausstellungshallen präsentieren sich von 14. bis 22. Januar nach Angaben der Landesmesse Stuttgart etwas mehr als 2000 Aussteller aus fast 100 Ländern. Partnerland der CMT ist in diesem Jahr die Mongolei. Zu den weiteren Schwerpunkten gehören die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim, die Nationalparkregion Schwarzwald und die Anbieter von Landurlaub in Baden-Würrtemberg. Ideelle und fachliche Träger sind der ADAC Württemberg, der Caravaning Industrie Verband (CIVD) und der Deutsche Caravan Handels-Verband (DCHV).

Zwei Wochenenden mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Die Urlaubs-Messe CMT findet von Samstag, 14. bis Sonntag, 22. Januar 2023 in Stuttgart statt. In Halle 9 dreht sich am ersten Messe-Wochenende von 14. bis 16. Januar alles um Fahrrad-, Erlebnisreisen und Wandern. Am zweiten Wochenende von 19. bis 22. Januar liegt der Schwerpunkt auf den Segmenten Golf- und Wellenessreisen sowie Kreuzfahrten und Schiffsreisen. Ergänzt werden die Sonderschauen zum Thema Thermik und Tauchen. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und Tickets im Internet.