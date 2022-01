Deutlich weniger Teilnehmer waren am Montag bei den zwei Kundgebungen für und gegen die Corona-Maßnahmen in Pirmasens zusammengekommen. Auf dem Exerzierplatz trafen sich auf Initiative von SPD, Grünen und Gewerkschaft rund 50 Teilnehmer. Die Kundgebung war auf 18 Uhr verlegt worden, um mehr Menschen die Teilnahme zu ermöglichen. Es waren aber weniger als die Hälfte der Kundgebung, die eine Woche zuvor auf dem Exerzierplatz stattfand. Was wohl am windig-nassen Wetter gelegen haben dürfte.

Weniger Teilnehmer wurden auch beim sogenannten Spaziergang der Kritiker der Corona-Maßnahmen gezählt, der wie in den Vorwochen auf dem Schlossplatz startete. Laut Ordnungsamt wurden 210 „Spaziergänger“ gezählt. Teilnehmer des Rundgangs sprachen von 260 Teilnehmern. Bei früheren Rundgängen waren immer mehr als 300 und in einem Fall sogar 400 „Spaziergänger“ gezählt. Laut dem Leiter des Pirmasenser Ordnungsamtes verliefen beide Veranstaltungen friedlich. Die Maskenpflicht sei weitgehend eingehalten worden.