Die 110 Bauwerke, die in Pirmasens unter Denkmalschutz stehen, haben eine neue Wächterin. Vanessa Vida-Punstein hat als Denkmalpflegerin einen anderen Ansatz als ihre Vorgängerin und nähert sich den Bauwerken von ihrer Substanz her. Mit der Koppschen Schuhfabrik landet gleich ein Großprojekt auf ihrem Schreibtisch.

Vida-Punstein ist seit November bei der Stadtverwaltung und löst die zuvor als Denkmalpflegerin tätige Monika Pleyer ab. Während Pleyer als Architektin den Denkmalschutz betrachtete, ist mit Vida-Punstein eine gelernte Steinmetz-Bildhauerin und Restauratorin am Werk, die über ein hohes Fachwissen zu den Werkstoffen besitzt. Von Glas bis Sandstein kenne sie alle möglichen Materialien aus denen historische und auch moderne Bauwerke bestehen. Und natürlich wisse sie auch, wie diese Werkstoffe am besten behandelt werden, damit das Bauwerk möglichst lange erhalten werden kann. Entsprechend sieht Vida-Punstein ihre Aufgabe in der Beratung der Immobilienbesitzer. „Ich will nicht die Politesse sein, sondern beratend mit den Besitzern am Erhalt des Objekts arbeiten.“

Die 1990 geborene Otterbergerin hat ihre Ausbildung mit einem handwerklichen Fundament als Steinmetz-Bildhauerin begonnen. Eine schöne Zeit sei dies gewesen, erzählt die heute in Kaiserslautern lebende Vida-Punstein. Nach der Schule habe sie sich öfter in der Werkstatt einschließen lassen, um in Ruhe noch weiter an ihren Objekten arbeiten zu können. Es folgte ein Studium als Restauratorin mit Schwerpunkt Konservierung von Stein und Denkmalspflege in Potsdam. Während ihres Studiums war sie dabei auch am Neubau des Berliner Stadtschlosses beteiligt, wo sie Teile des früheren Schlosses dokumentierte. Seit 2016 ist sie wieder in der Pfalz und war hier als selbstständige Restauratorin aktiv. Wegekreuzen in Kindsbach hat sie sich dabei angenommen. Außerdem arbeitete sie in der Denkmalpflege bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz. Im November wechselte sie in die Stadtverwaltung.

Pirmasens kannte sie vor ihrem Studium schon und war bei ihrer Rückkehr über die Veränderungen in der Stadt angenehm überrascht, wie sie im Gespräch verrät. Verblüfft habe sie seit ihrem Amtsantritt festgestellt, wie viel historische Gebäude in der Stadt noch vorhanden seien. „Das ist ein großes Potenzial. Pirmasens muss sich nicht verstecken, was das betrifft“, ist sich die Denkmalpflegerin sicher. Dazu komme, dass im Stadtplanungsamt ein gutes Konzept für die Erhaltung der Bauwerke vorhanden sei. Heraus steche ebenfalls die Vielfalt der verschiedenen Baustile. In Pirmasens sei alles vorhanden vom Jugendstil über Bauhaus bis zu modernen Phasen, wofür beispielsweise der Fehrbacher Wasserturm stehe. Ein Stadtkern sei erkennbar.

Ein besonderes Lieblingsbauwerk habe sie nicht. „Ich finde in jedem Gebäude etwas.“ Wobei die Schuhfabriken, genauer gesagt die Schuhschlösser wie Neuffer, Rheinberger oder Kopp, etwas ganz besonderes seien. „Das gibt es in anderen Städten nicht.“ Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Pirmasens ist der in städtischen Diensten stehende Steinmetz Daniel Becker, der sich nicht nur um die Restaurierung von Grabdenkmälern im Alten Friedhof kümmert, sondern auch bei anderen Steinmetzarbeiten im Stadtbild aktiv ist. „Das gibt es nicht oft, dass eine Stadt einen eigenen Steinmetz beschäftigt, was aber sehr sinnvoll sein kann“, urteilt die Denkmalpflegerin.

Gleich zum Start landet in den nächsten Wochen ein Großprojekt auf ihrem Schreibtisch. Die Koppsche Schuhfabrik in der Bahnhofstraße ist verkauft und der neue Eigentümer will das Gebäude umnutzen. Unter anderem soll betreutes Wohnen rein, wie Carsten Schreiner, Leiter des Stadtplanungsamtes bestätigt. Pläne seien der Stadtverwaltung noch keine präsentiert worden. Es sei aber abzusehen, dass es keine größeren Konflikte mit dem Denkmalschutz geben werde. „Deutlich weniger als bei den Plänen von Koprian für die Stadtgalerie“, versichert Schreiner. Dessen Planungen sahen einen teilweisen Abriss des Fabrikkomplexes vor, was städtebaulich umstritten zu sehen gewesen sei.