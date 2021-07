Das Bundesverfassungsgericht will in dem Verfahren der Stadt Pirmasens und des Landkreises Kaiserslautern um den kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz den Bund und die Länder anhören. Dies hat das Bundesverfassungsgericht mit Sitz in Karlsruhe den beiden Kommunen mitgeteilt. Dem Bund und den Ländern werde die umfangreiche Beschwerdeschrift der Stadt und des Landkreises vom 14. Oktober 2019 kurzfristig zur Kenntnisnahme zugestellt. Bis zum 30. September 2021 werde diesen dann die Gelegenheit eingeräumt, Stellung zu nehmen. Das haben Pirmasens und der Kreis Kaiserslautern mitgeteilt.

Verfassungsbeschwerden müssen, bevor über sie verhandelt werden können, vom Bundesverfassungsgericht angenommen werden. Eine solche Annahme ist im vorliegenden Fall noch nicht erfolgt. Das vom Bundesverfassungsgericht jetzt in Gang gesetzte Anhörungsverfahren ersetzt die Annahme nicht.