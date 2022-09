Am Montag, 19. September, findet in London das Staatsbegräbnis für Königin Elizabeth II. statt. Für diesen Tag hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude im Land angeordnet – also auch in Pirmasens.

„Wir trauern in Rheinland-Pfalz mit den Menschen in Großbritannien ... Nur wenige Menschen können sich eine Welt ohne sie vorstellen. Sie war eine Ausnahmepersönlichkeit und ein Vorbild weit über die Grenzen des Vereinigten Königreichs hinaus. Sie war eine moralische Instanz, die ihr Leben in die Pflicht für andere gestellt hat. Ihre Besuche bleiben in Rheinland-Pfalz unvergessen“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer. In die Südwestpfalz hat es die Monarchin in ihrer über sieben Jahrzehnte währenden Regentschaft jedoch nie geschafft.

Die Trauerbeflaggung beginnt um 8 Uhr und endet bei Eintritt der Dunkelheit.