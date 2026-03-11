Die neue Wechselausstellung „Tierlegenden – Grafiken von Abi Shek“ im Forum Alte Post in Pirmasens präsentiert Holzschnitte des israelischen Künstlers Abi Shek, der in Stuttgart lebt. Zum „Tag der Druckkunst“ am 15. März macht das Forum Alte Post auf eine Reihe von Aktionen passend zur Ausstellung aufmerksam, wie aus einer Mressemitteilung hervorgeht. Die Ausstellung wird demnach von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet, das Performancekunst, einen Osterferien-Workshop und kreative Mitmach-Stationen umfasst.

Ergänzend bietet das Museum Mitmach-Stationen wie „Druck-Werk“, in der Besucher Tierstempel nutzen können, und „Wo ist das Tier?“, ein Suchspiel mit Belohnung. Diese Stationen richten sich an Kinder und Erwachsene und sind im Eintrittspreis enthalten.

Am Sonntag, 29. März, um 11.30 Uhr gibt es eine Expertenführung durch die Ausstellung, für die eine Anmeldung erforderlich ist. Für Kinder wird am Mittwoch, 1. April, von 8.30 bis 16 Uhr ein Osterferientag angeboten, der Kreativität und Entdeckungsfreude kombiniert.

Ein Höhepunkt des Programms ist die Performance „Tintenwolken im Fluss“, die am Freitag, 10. April, um 18 Uhr stattfindet. Die chinesischen Künstlerinnen Chengcheng Hu, Yinfu Gao und Xiaoying Zhu verbinden Tanz mit traditioneller Tuschemalerei. Am Samstag, 11. April, wird ein Workshop für Erwachsene angeboten, der diese Kunstform vertieft. Am selben Tag um 15 Uhr führt Abi Shek selbst durch die Ausstellung. Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen notwendig. Tickets und weitere Informationen sind im Forum Alte Post erhältlich.