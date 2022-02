Der Personalrat der Stadtverwaltung Pirmasens will sich von einem seiner Mitglieder trennen. Das Verwaltungsgericht Mainz hat entsprechende Informationen der RHEINPFALZ bestätigt. Die Person gehört dem Gremium erst seit ein paar Monaten an und ist nicht Mitglied der Liste der langjährigen Personalratsvorsitzenden. Hinter den Kulissen streitet deren Liste mit einer neuen Liste um die Arbeit der Personalvertretung. Bis zur letzten Wahl im Frühjahr 2022 gab es nur Vertreter einer Liste im Personalrat. Über die Jahre hatte sich aber Unmut angestaut, so dass die neue Liste aus dem Stand fast 30 Prozent der Stimmen holte. Die neuen Mitglieder hinterfragen in Sitzungen nun die Arbeitsweise des bisherigen Personalrates.

