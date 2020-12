Bouldern wird in der Westpfalz künftig nicht nur in Hallen möglich sein, sondern auch unter freiem Himmel. Nach Informationen der RHEINPFALZ soll im kommenden Frühjahr in der Stadtmitte von Pirmasens ein Buntsandsteinfelsen entsprechend hergerichtet werden. Unter Bouldern versteht man eine besondere Form des Kletterns, bei der ohne Gurt und Seil in Absprunghöhe geklettert wird. Für diesen Sport werden andernorts extra Hallen gebaut, die Eintritt kosten. Boulderhallen gibt es etwa in Landau, Kaiserslautern und Zweibrücken.

Was es mit der Outdoor-Boulderanlage in Pirmasens auf sich hat.

