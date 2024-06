Im Pirmasenser Luft- und Badepark (Plub) kann man am Sonntag Schwimm-Abzeichen erwerben.

Sicher schwimmen zu können kann mit Blick auf die gerade begonnene Badesaison überlebenswichtig sein. Nur so kann der Spaß am und im Wasser problemlos genossen werden. Diese Bedeutung wollen die Schwimmsport treibenden Verbände in Deutschland mit den bundesweiten Schwimmabzeichentagen ins öffentliche Bewusstsein rücken. Die Ortsgruppe Pirmasens der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) lädt zum Schwimm-Check am Sonntag, 16. Juni, ins Plub ein.

Von 12 bis 17 Uhr kann man sein Können unter Beweis stellen und eines der Deutschen Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold ablegen. Für Schwimmanfänger nehmen die Ausbilder der DLRG auch das Seepferdchen und den Seeräuber ab – gegen eine geringe Aufwandsgebühr pro Abzeichen: alle Schwimmabzeichen für fünf Euro, Seepferdchen und Seeräuber für drei Euro.

„Am Ende der Grundschule kann die Mehrheit der Kinder noch nicht sicher schwimmen. Das muss sich ändern. Hierauf wollen wir ebenso hinweisen wie auf die Bedeutung der ehrenamtlichen Schwimmausbildung in den Vereinen“, erläutern die Leiterinnen des Ressorts Schwimmen der Ortsgruppe, Julia Gebhardt, Lena Kelsch und Kerstin Würtz. Die Stadtwerke als Plub-Betreiber unterstützen die Aktion. Jeder, der sein Schwimmabzeichen an diesem Tag ablegt, bekommt nach Vorlage des aktuell erworbenen Abzeichens beim Verlassen des Bads einen Eintrittsgutschein.

Als sicherer Schwimmer gilt, wer das früher auch als Freischwimmer bezeichnete Schwimmabzeichen in Bronze erhält. Zu den Anforderungen zählt 15 Minuten durchgehendes Schwimmen mit Wechsel der Körperlage. Dabei sind mindestens 200 Meter zurückzulegen. Außerdem gehören der Sprung vom Startblock oder Ein-Meter-Brett sowie das Heraufholen eines Gegenstands aus zwei Metern Tiefe zur Prüfung. Auch muss nachgewiesen werden, dass die Baderegeln bekannt sind.