Der Pirmasenser Schuhhersteller Caprice investiert kräftig, um deutschlandweit bekannter zu werden. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen dafür zehn Millionen Euro investiert werden.

Ab Mitte März wird der Pirmasenser Schuhhersteller erstmals in der Firmengeschichte eigene Marken-Spots im Fernsehen präsentieren. Den Auftakt macht laut Caprice eine mehrwöchige Kampagne zum Start in die Frühjahrssaison auf verschiedenen Privatsendern. Die Clips sollen „zur besten Sendezeit“ über die TV-Geräte flimmern. Neben der TV-Werbung will die Schuhmarke auf Social Media und online ihre Präsenz deutlich erhöhen.

Für die TV-Kampagne hat Caprice einen 30-Sekunden-Spot produzieren lassen. Dieser zeigt den Angaben zufolge mit einer emotionalen Markenstory und einem Augenzwinkern, wie glücklich neue Schuhe machen können und bringe so die Themen Mode und Wohlbefinden einprägsam zusammen. Der Spot wurde mit einem modernen Sechs-Achsen-Roboter gedreht, der eine gleichmäßige und exakt reproduzierbare Kameraführung ermögliche, um einzigartige Bilder zu liefern, heißt es weiter. Über 220 Mal werde die Schuhmarke aus Pirmasens damit in den kommenden Wochen im Programm der Privatsender zu sehen sein.

Aber das sei erst der Anfang. Cölsch will in den kommenden beiden Jahren zehn Millionen Euro investieren, um die Bekanntheit der Marke Caprice und somit die Verkaufszahlen „signifikant“ zu steigern.