In Sachen Olympische Spiele ist Pirmasens der französischen Hauptstadt Paris im Zeitplan voraus: Denn in Pirmasens ist Olympia. Das Framas Stadion wird die Austragungsstätte der ersten „Olympischen Spiele“ am 5. Mai sein. Die Sportarten sind ebenso außergewöhnlich wie diejenigen, die mitmachen dürfen. Speed-Hula-Hoop und Speed-Torwand-Schießen sind nur zwei von vielen ungewöhnlichen Disziplinen.

Was hinter der Idee von „PS Olympia“ steckt, das machte Oberbürgermeister Markus Zwick bei einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag klar: „Sport