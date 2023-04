Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kann es nach dem 0:6-Debakel der Nationalmannschaft in der Nations League gegen Spanien im kommenden Sommer doch noch eine erfolgreiche Europameisterschaft für die Deutschen werden? Die RHEINPFALZ hat sich bei den Fußballverantwortlichen in der Region mal umgehört, was sie denken.

Sportvorstand Udo Memmer vom SC Hauenstein hätte einen Neuanfang schon 2018 bevorzugt. „Jetzt ist es schwierig, den Trainer zu wechseln. Er müsste über seinen Schatten springen