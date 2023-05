Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pirmasens Praetorians haben die Play-offs in der Oberliga Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar erreicht. Durch den 26:20-Sieg am Sonntag bei den Haßloch 8-Balls hat das American-Football-Team des FK Pirmasens zumindest Platz zwei in der Gruppe West sicher. Für das letzte Gruppenspiel gegen den Spitzenreiter plant der Chef der Prätorianer eine besondere Aktion.

Eine knappe halbe Minute vor dem Spielende führten die Haßlocher noch mit 20:19. Doch um den Tabellenzweiten aus der Südwestpfalz zu überholen und in die Oberliga-Endrunde einzuziehen,