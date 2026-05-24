Die Pirmasens Praetorians haben ihr erstes Saison-Heimspiel in der American-Football-Regionalliga gegen die Wetzlar Wölfe mit 27:31 verloren.

Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem das Football-Team des FK Pirmasens vor knapp 100 Zuschauern im Stadion Spesbach lange führte. „Wir mussten zehn verletzungsbedingte Ausfälle verkraften“, sagte Abteilungsleiter Christopher Schwarz, der deshalb selbst noch mal auflief. Zum Verletzungspech gesellte sich die Aberkennung zweier Touchdowns in spielentscheidenden Situationen. Schwarz: „Wir müssen das als Tatsachenentscheidung akzeptieren, das Videomaterial gibt allerdings anderes her.“ Da nur 25 Spieler zur Verfügung standen und sich im Laufe der Partie zwei weitere verletzten, schwanden die Chancen, in brütender Hitze zu bestehen. „Wenn das Quäntchen Glück zurückkommt, gewinnen wir“, zeigte sich Schwarz nach der dritten Niederlage im dritten Spiel überzeugt, in den sieben verbleibenden Partien auch punkten zu können. Das Ziel bleibt der Nichtabstieg.