Zum zweiten Mal mussten sich die Pirmasens Praetorians in der noch jungen Saison der American-Football-Regionalliga auf eine weite Busreise nach Hessen machen.

Nach der Niederlage in Bad Homburg in der Vorwoche gab es 0:47-Schlappe beim Ex-Erstligisten Marburg Mercenaries. Wie in Bad Homburg konnten die FKP-Footballer auch am Sonntag in Marburg nicht auf ihren kompletten Spielerkader zurückgreifen. So mussten die Trainer improvisieren und mehrere Spieler im Angriff und in der Verteidigung einsetzen, obwohl das eigentlich in dieser Saison nicht mehr passieren sollte. Dazu kamen fünf verletzte Spieler und mit Taylor Palmer ein Quarterback, der spielte, obwohl er nicht hundertprozentig fit war.

Trotzdem hätte es vermutlich auch unter optimalen Bedingungen kaum für einen Pirmasenser Sieg gereicht. Die Trainer der Söldner hatten die Prätorianer auf Video studiert und attackierten ihre Schwachstellen gnadenlos. Lücken bei den Pirmasenser Kickformationen wurden mit Trickspielzügen ausgenutzt. Die leichtgewichtige Mitte der Pirmasenser Defensive Line wurde genauso zum Ziel der Marburger wie die unerfahrenen Ersatzspieler in der Offensive Line. Unter diesen Voraussetzungen hatte der Angriff um Palmer keine Basis für erfolgreichen Football.

Heimspiel am nächsten Sonntag

Schon zur Halbzeitpause führte Marburg mit 27:0. Christopher Schwarz, der Abteilungsleiter der Praetorians, bleibt optimistisch: „Die harten Brocken haben wir jetzt aus dem Weg. Wir hoffen darauf, dass wir gegen Mannschaften auf Augenhöhe besser aussehen.“

Am kommenden Sonntag, 24. Mai, 15 Uhr, haben die Praetorians ihr erstes Heimspiel der Saison. Gegner im Framas-Stadion sind die Wölfe aus Wetzlar, die mit einem Sieg und zwei Niederlagen (zuletzt ein 28:31 in Rüsselsheim) im Gepäck in die Südwestpfalz reisen.