Auch im dritten Anlauf hat es für die Pirmasens Praetorians in der Regionalliga nicht mit dem ersten Saisonsieg geklappt. Am Samstag steigt das Heimspiel gegen Rüsselsheim.

Nach zwei klaren Niederlagen der Pirmasens Praetorians in der Regionalliga Mitte in Bad Homburg und Marburg war die Partie gegen die Wölfe aus Wetzlar am vergangen Wochenende umkämpfter. Trotzdem verloren die Prätorianer am Ende mit 27:31. Dabei hatten die FKP-Footballer kurz vor Schluss bei einem vierten Versuch den anscheinend siegbringenden Touchdown erzielt. Der auch in der Bundesliga aktive Hauptschiedsrichter Thorsten Glaser zeigte allerdings einen Regelverstoß an, der Touchdown zählte nicht. Eine zumindest umstrittene Entscheidung, so die Praetorians nach dem anschließenden Videostudium. Abteilungsleiter Christopher Schwarz stellt aber auch fest: „Ich will wegen dieser Entscheidung kein Fass aufmachen. Ich bin schließlich selbst Fußballschiedsrichter. Hätten wir noch zwei Touchdowns mehr erzielt, wäre es auf diese eine Entscheidung gar nicht angekommen.“

Insgesamt standen am vergangenen Wochenende nur 25 Prätorianer auf dem Feld. Denjenigen, die dabei waren, attestiert Schwarz eine gute bis sehr gute Leistung: „Die Truppe, die da war, hat ihr Bestes gegeben."

Team besser bestückt

Der Personalmangel war auch teaminternen Kommunikationsproblemen zwischen Trainerstab und Mannschaft geschuldet, die nun durch die Ernennung einer Teammanagerin behoben sein sollten. Deshalb hoffen die Praetorians, im zweiten Saison-Heimspiel am Samstag (15 Uhr) im Stadion Spesbach gegen die Rüsselsheim Crusaders etwa 35 Akteure zu haben.

Aktuell beklagen die Praetorians sieben Verletzte. Die gute Nachricht ist, dass der Kader um zwei weitere Akteure aus Schwäbisch Hall und Saarbrücken verstärkt werden soll. Die Crusaders haben bisher gegen die gleichen Gegner gespielt wie die Praetorians. Neben zwei Niederlagen gegen Bad Homburg und Marburg haben die Kreuzritter gegen Wetzlar gewonnen. Es war genau der knappe Sieg, von dem die FKP-Footballer glauben, dass sie ihn gegen die Wölfe auch verdient gehabt hätten.

Auch Pfalz Warriors im Einsatz

Schwarz geht davon aus, dass die Crusaders etwas besser als Wetzlar sind: „Aber wenn wir unsere Leistung abrufen, sehen wir uns auf Augenhöhe. Ein Sieg ist nötig, das Team braucht jetzt auch mal ein Erfolgserlebnis.“ Das Rahmenprogramm mit Hüpfburg und DJ beginnt um 13 Uhr.

Im Stadion Spesbach ist auch am Sonntag Football zu sehen. Die Pfalz Warriors erwarten dort um 15 Uhr die SG Alzey/Kaiserslautern. Es ist ihr zweites Landesligaspiel nach dem 20:0-Sieg bei den Mosel Valley Tigers.