Warum das American-Football-Team des FKP neue Wege geht.

Seit zehn Jahren gibt es die Pirmasens Praetorians. Ihre ursprünglichen, hoch gesteckten Ziele haben sie nicht verwirklichen können. Statt in der GFL 2 zu spielen, stieg das Footballteam des FK Pirmasens vergangene Saison sportlich ab, profitierte aber davon, dass sich die Kaiserslautern Pikes aus der Regionalliga zurückzogen und nun in der fünften Liga in einer Spielgemeinschaft mit Alzey neu starten. Nicht nur deshalb war die Saisonpause bei den Prätorianern turbulent.

Nach der Saison 2025 gab es einen Riesenumbruch im Team, Präsident Mario Kapila und diverse andere Mitglieder des Betreuerstabes verließen die Praetorians und gründeten einen neuen Klub namens Pfalz Warriors. Der zweite Pirmasenser Footballverein startet nun in der Landesliga, genauso wie die Spielgemeinschaft Kaiserslautern/Alzey.

Neuer Headcoach kommt von Pikes

Die Weichen für die neuen Praetorians unter der Führung von Präsident Matthias Schaufler und dem neuen Abteilungsleiter Christopher Schwarz wurden mittlerweile auch gestellt. Der neue Headcoach heißt Michael Edwards und kommt von den Pikes, mit denen er in der Vorsaison den Abstieg sportlich verhindert hatte. Edwards hat schon in der GFL 2 Frankfurt Universe gecoacht. Einer seiner Spieler war dort 2023 Taylor Palmer, der neue Pirmasenser Quarterback Taylor Palmer.

Die Verpflichtung von Palmer ist ein Meilenstein für die FKP-Footballer, denn er ist ihr erster „richtiger“ Importspieler. Zwar bauen die Praetorians schon von Beginn an auf amerikanische Spieler, doch die kamen bisher ausnahmslos von den umliegenden Armeestützpunkten der amerikanischen Streitkräfte. Palmer ist der erste Amerikaner, der rein zum Footballspielen nach Pirmasens kommt. Mit Headcoach Edwards herrscht laut Palmer eine gute Vertrauensbasis: „Er spielt mehr die Rolle eines Sportdirektors. Er bringt viele gute Leute zusammen, die alle unabhängig und sehr fähig sind, und lässt ihnen Freiheiten. Das gefällt mir an seinem Führungsstil. Er vertraut mir und lässt mich das tun, was ich am Besten kann. Er sagt, warum soll ich dir sagen, was du im Spiel tun sollst, wenn du auf dem Feld stehst und die Situationen viel besser beurteilen kannst als ich von der Seitenlinie.“

„Gravierend defizitär“

Ansonsten fahren die Praetorians einen klaren Kurs Richtung Konsolidierung, denn die jüngere Vergangenheit war schwierig für den Pirmasenser Football, wie Schaufler erklärt: „Die letzten zwei Jahre war die Abteilung Football gravierend defizitär. Es wurde weit mehr Geld ausgegeben, als man durch Sponsoren oder Spieltagseinnahmen generieren konnte. Im Vorstand des FKP gab es nie eine große Diskussion darüber, dass man sich weigern könnte, das Defizit zu begleichen. Stattdessen gab es Unterstützung und Hilfestellung im Bezug darauf, was man strukturell und im Bezug auf Sponsoren noch machen könnte. Anfang 2025 waren die Praetorians aber so weit in den roten Zahlen, dass man gesagt hat: Es muss jetzt mal ein Riegel vorgeschoben werden, sonst entwickelt sich das zu einem Fass ohne Boden. Hätten die Praetorians in den vergangenen beiden Jahren nicht unter der Flagge des FKP gespielt, hätte es in dieser Zeit eigentlich keinen Spielbetrieb geben können.“

Die sportlichen Aussichten sind zunächst einmal positiv, sagt Schwarz. „Wir haben aktuell 47 Spieler, hoffen darauf, dass noch einige dazu kommen. Grundsätzlich halten wir das sportliche Potenzial für höher als in den beiden vergangenen Spielzeiten, sodass wir uns eher im Mittelfeld der Liga sehen und nicht im Abstiegskampf.“

Saisonstart am Samstag

Die Saison der Prätorianer beginnt am Samstag, 9. Mai, um 15 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei den Bad Homburg Sentinels. Das erste Heimspiel gegen die Wetzlar Wölfe steigt am 24. Mai um 15 Uhr im Stadion Spesbach.