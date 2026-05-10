Die Praetorians sind mit einer 21:41-Niederlage bei den Bad Homburg Sentinels in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Dennoch gibt das Spiel Anlass zur Hoffnung.

Die Partie im Bad Homburger Sportzentrum Nordwest verlief lange ausgeglichen. Zur Halbzeit lagen die Prätorianer nur mit 21:28 zurück, danach zogen die Gastgeber aber davon. Der Knackpunkt im Spiel war, dass die Pirmasenser Offense einen abgefangenen Pass des Sentinels-Angriffs nicht in Punkte ummünzte. Diese vergebene Chance und dazu einige kostspielige Ballverluste der Praetorians-Angreifer ließen das Endergebnis unnötig deutlich werden.

Kenyatta Colbert, der Teammanager der Pirmasenser Footballer, sieht das Positive: „Es war ein sehr gutes Spiel. Wir sind stolz auf unsere Jungs.“ Der neue Quarterback Taylor Palmer bot laut Colbert eine „richtig gute Leistung“. Allerdings betont er auch, dass die FKP-Footballer ein junges Team haben, das kein Saisonvorbereitungsspiel hatte: „Einige waren natürlich nervös. Das war ihr erstes richtiges Footballspiel und dann auch noch auswärts. Aber wir waren besser, als wir selbst erwartet hatten.“

29 gegen 66

Die Praetorians waren mit 29 Spielern nach Bad Homburg gereist, auch wegen der üblichen Absagen, weil Spieler beruflich nicht abkömmlich waren. Die Sentinels hatten dagegen 60 Spieler an der Seitenlinie und konnten deutlich mehr rotieren. So erklärt sich auch, dass den Prätorianern am Ende der Partie die Luft ausging und die Offense nach der Pause keine Punkte mehr erzielte.

Die Pirmasenser Touchdowns erzielten am Samstag zwei alte Bekannte: Rodney Coates trug den Ball zweimal in die gegnerische Endzone, Bryce Boyda gelang das einmal. Am kommenden Samstag steht der nächste lange Hessen-Trip für die Südwestpfälzer an. Diesmal geht es zu den Marburg Mercenaries, ehemals Bundesligist und German-Bowl-Teilnehmer von 2006.