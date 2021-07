Das Pirmasenser Stadtmarketing plant vier Verkaufssonntage für die zweite Hälfte des Jahres. Das hat Stadtmarketingchef Rolf Schlicher der RHEINPFALZ erklärt. Die Termine sind teils noch offen. Ein Verkaufssonntag soll wohl zum Exefest im September und der zweite zum Novembermarkt stattfinden.

Der am 27. August startende Grenadiermarkt wird das erste große Volksfest in der Stadt seit Beginn der Pandemie sein. Im September folgt dann das Exefest und am 5. November der Novembermarkt. Schlicher ist sogar ganz mutig und bereitet alles für den Belznickelmarkt vor, der vom 26. November bis 23. Dezember terminiert ist.