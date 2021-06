Zwar ist Pirmasens noch klar in der Hand der Autofahrer, jedoch sollen künftig auch die Radfahrer ihre Chance bekommen. OB Markus Zwick gab am Montag die Teilnahme der Stadt an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ bekannt. In einer Siebenhügelstadt habe sich das Rad früher zwar nicht aufgedrängt, „aber durch die E-Bikes hat sich das ja zum Glück geändert“. Ziel sei es, den Fahrradverkehr in Pirmasens zu fördern, sicherer zu machen und den Verkehr letzten Endes für alle Teilnehmer zu verbessern.

Um möglichst vielen Menschen das Radeln schmackhaft zu machen, nimmt die Stadt erstmals an der Kampagne „Stadtradeln“ teil und will in den nächsten drei Wochen zeigen, wie viele überzeugte Radler unterwegs sind, um damit die Umwelt zu schonen und der eigenen Gesundheit Gutes zu tun. Mehr als 80 Personen in 17 Teams hätten sich bereits angemeldet, sagte der OB, der betonte, auch in seiner Gruppe seien noch weitere Menschen willkommen.

Unterdessen berichtete die städtische Betriebsratsvorsitzende Dunja Maurer, die seit geraumer Zeit ein Pedelec als Dienstfahrrad nutzt, aus der Praxis. „Ich weiß es sehr zu schätzen, keinen Parkplatz suchen zu müssen“, warb sie fürs Radfahren, das jedoch insbesondere zu Stoßzeiten in der Innenstadt für Schüler noch zu gefährlich sei. Die Verwaltung wolle künftig verstärkt auf Dienstfahrräder setzen, kündigte Zwick an.

Wer beim „Stadtradeln“ mitmachen möchte, kann sich online unter pirmasens.de/stadtradeln anmelden und sich entweder einem Team anschließen oder ein eigenes gründen.