Eine Übernachtungsparty nicht für Kinder, sondern ausschließlich für deren Plüschtiere, veranstaltet die Stadtbücherei Pirmasens. Was es mit der Veranstaltung auf sich hat.

Eine ungewöhnliche Zielgruppe hat ein Angebot der Kinder- und Jugendbücherei in Pirmasens, das sich an Kuscheltiere richtet: Plüschtiere dürfen die Nacht von Montag, 30. März, auf Dienstag, 31. März, in der Bücherei verbringen, wie die Stadt Pirmasens mitteilt. Kinder können ihre Kuscheltiere am Montag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr in der Bücherei abgeben.

Bei Abgabe füllen die Eltern eine Anmeldekarte aus, damit die Bücherei Teddy und Co. ihren Besitzern zuordnen kann. Für die Kuscheltiere wiederum verspricht die Nacht, spannend zu werden: Auf sie warten Getränke, Snacks und Spiele.

Die Bücherei hält deren Erlebnisse auf Fotos fest; die Kinder erhalten diese im Anschluss per E-Mail. „Nach einer sicherlich aufregenden Nacht“, so die Stadt Pirmasens, können die Kuscheltiere am Dienstag wieder abgeholt werden.

Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist erwünscht. Möglich ist dies ab sofort bei der Stadtbücherei in der Dankelsbachstraße 19, telefonisch unter 06331 842358 oder per E-Mail an stadtbuecherei@pirmasens.de .