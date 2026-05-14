Die Muttersprache von Janette Bracken ist Englisch. Im Spontaninterview verrät die gebürtige Irin, warum sie es nie bereut hat, vor 45 Jahren nach Pirmasens gekommen zu sein.

Frau Bracken, was hat Sie von Irland nach Deutschland gebracht?

Ich lebe schon über 45 Jahre hier. Die Liebe hat mich hergebracht.

Der Klassiker!

Ja, das Übliche (lacht). Ich war in Deutschland im Urlaub und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Und dann bin ich irgendwann geblieben.

Wie war das für Sie, ihre Heimat zu verlassen?

Ich habe immer gewusst, dass ich jederzeit zurück kann. Es war ja nicht so weit weg. Man war jung und hat was anderes gesucht. Das Abenteuer!

Wie alt waren Sie damals?

Ich war 23 Jahre alt. Ich habe meine Entscheidung nie bereut. Ich liebe es hier! Ich habe auch eine Tochter.

Wurde sie zweisprachig erzogen?

Ja! Das war auch einfach. Die Kinder schnappen das ja ganz schnell auf.

Ist Ihre Tochter öfter in Irland zu Gast?

Ja, sie fliegt nach Hause, wenn sie Lust und Zeit hat.

Sie sagen immer noch „nach Hause“...

Ja (lacht)! Aber wenn ich in Irland bin, sage ich immer: „Ich fliege zurück nach Hause“. Das sage ich ohne zu überlegen.

Sie haben zwei Heimaten! Haben Sie noch Familie in Irland?

Ja, ich habe noch Geschwister da. Meine Eltern leben nicht mehr. Meine Geschwister kommen jedes Jahr her. Sie lieben Deutschland und Pirmasens. Die wissen das alles, was wir hier haben, zu schätzen!

Das weiß leider nicht jeder zu schätzen….

Oh ja! Als mein Vater zum ersten Mal rüberkam, war er hellauf begeistert. Auch von dem ganzen Grün hier. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand etwas Negatives über Pirmasens sagt. Ich liebe es hier! Pirmasens ist das, was man selbst daraus macht. Wir haben hier alles: Super Kindergärten, super Schulen, Turnvereine. Alles, was man braucht. Es ist auch immer was los. An den Wochenenden hatte meine Tochter immer etwas zu tun. Langeweile zuhause kam nicht auf!

Was ist für Sie der größte Unterschied zwischen Deutschland und Irland?

In den Pubs geht es ein bisschen lebhafter zu. Es kommt immer darauf an, wo man wohnt. Aber eigentlich ist es fast dasselbe. In Irland gibt es ein bisschen mehr Regen, aber ansonsten ist da kein allzu großer Unterschied. Die Sprache ist noch der größte Unterschied.

Haben Sie die deutsche Sprache schnell gelernt?

Ja! Da war ich schon baff. Ich habe auch den Führerschein hier gemacht, da habe ich vom Fahrlehrer viel gelernt. Unter den Einheimischen lernt man am schnellsten. Es ist viel einfacher, wenn man im Land selbst lebt. Ich war auch gezwungen, weil es nicht viele in meinem Umfeld gab, die Englisch gesprochen haben. Ich hatte auch immer tolle Arbeitskollegen. Darum bin ich auch immer noch hier. Ich lebe jetzt länger in Deutschland als ich in Irland gelebt habe.

Was haben Sie heute noch vor?

Ich habe gleich einen Arzttermin und danach gehe ich mit dem Hund spazieren. Ich wohne in Erlenbrunn, da gehe ich über die Straße und bin im Wald. Ich sage ja: Ich liebe es hier!